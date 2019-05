Irene Grandi festeggia 25 anni di carriera con l'album "Grandissimo"

Sono arrivati i 25 anni di carriera anche per Irene Grandi, la cantante sempre giovane che ha esordito nel 1994 con l'album di debutto "Irene Grandi". Per festeggiare un traguardo così importante, la cantante di Firenze sta per pubblicare un disco nuovo di zecca che contiene tutti i suoi maggior successi riarrangiati. Il titolo è "Grandissimo" e la sua pubblicazione è prevista per il 31 maggio.

Nel frattempo, l'artista torna sulle scene con un singolo inedito "I passi dell'amore", che anticipa il suo prossimo lavoro in studio. "Questa canzone è come una ventata di primavera che porta il suo profumo tra le vie della città trafficata e alienante, dove spesso si respira incertezza, e riporta la fiducia nella vita che ci sorprende sempre", ha dichiarato Irene in riferimento al pezzo. "Nel momento preciso in cui abbandoniamo l’ostinazione ad avere tutto ciò che vogliamo, si apre una strada nuova e così muoviamo i primi passi dell’amore", ha poi concluso.

Per chi non vuole aspettare di ascoltare il disco "Grandissimo", ecco il video de "I passi dell'amore".