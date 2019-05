Mahmood secondo all'Eurovision: ecco cosa scrive Laura Pausini

La partecipazione di Mahmood all’Eurovision Song Contest 2019 è stata un successo: nella finale che si è disputata sabato sera a Tel Aviv, il cantante ha conquistato il secondo posto con soli 27 voti di scarto dal vincitore, Duncan Laurence dei Paesi Bassi.

Il cantante italiano può vantare diversi risultati soddisfacenti: oltre ad essere stato tra i cantanti più votati dalle giurie di qualità e dal televoto, si è aggiudicato il premio per il miglior testo.

Mahmood, con la sua "Soldi", cantata in italiano (a parte una frase in arabo) senza neppure una parola inglese, è riuscito a guadagnare il consenso di critica e pubblico. In un contesto internazionale non è assolutamente una cosa semplice e questo lo sa benissimo la collega Laura Pausini, che ha voluto dire la sua.

La cantante, infatti, attraverso le Instagram stories, ha voluto fare una dedica speciale al vincitore dell'ultima edizione di Sanremo: “Complimenti Mahmood. Arrivare secondo con un brano cantato in italiano oggi è veramente un traguardo gigante. Continua così, questo è solo l’inizio”.

