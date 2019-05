Dark Polo Gang: torna "Trap Lovers Reloaded" con 7 nuovi brani

Wayne Santana, Tony Effe e Prynce Pyrex tornano con una nuova edizione di "Trap Lovers", il terzo album in studio della Dark Polo Gang, uscito a settembre dello scorso anno, e già disco d'oro. Si chiamerà "Trap Lovers Reloaded" e sarà disponibile, sia nei negozi che online, dal 24 maggio prossimo.

Visualizza questo post su Instagram TRAP LOVERS RELOADED Fuori il 24 Maggio PRESAVE LINK IN BIO Un post condiviso da DARK POLO GANG (@darkpologang) in data: 6 Mag 2019 alle ore 11:03 PDT

La Gang in questo momento è molto impegnata. Il prossimo 5 giugno, infatti, parteciperà ai Music Awards 2019 e per tutta l'estate sarà impegnata in live in giro per l'Italia, con una tappa anche a Formentera. In questa edizione dell'album, oltre ai brani che tutti i fan conoscono, ci sarà spazio anche per 7 pezzi nuovi: 4 remix e 3 inediti. Eccoli:

- Gang Shitfeat Capo Plaza

- Taki Takiprod by andry the hitmaker

- Sex On The Beachprod by merk & kremont, sick luke, canova

- SplashRMX feat Gué Pequeno, Luchè

- Young Rich Gang RMXfeat ZillaKami, SosMula

- Gang Shit RMXfeat GASHI, Capo Plaza

- Cambiare Adesso (acoustic version)

Per tutti quelli che vogliono vederli dal vivo, ecco le date dei loro prossimi appuntamenti:

- 1 giugno Jesolo (al Kings)

- 9 giugno Lecco (al Nameless Music Festival)

- 11 giugno Vicenza (a Villa Bonin)

- 22 giugno Follonica (al Disco Village)

- 27 giugno Belluno (al So Right Music Festival)

- 20 luglio Rimini (all'Arena)

- 27 luglio Budoni (al Pata Club)

- 31 luglio Alba (al Gattopardo)

- 3 agosto Cervia (all'Indie)

- 8 agosto Gallipoli (al Ten)

- 13 agosto Formentera (al Tipic)

- 22 agosto Forte dei Marmi (alla Bussola)

- 31 agosto Brescia (al Bsmnt)

