Britney Spears rompe il silenzio e rassicura tutti: “Tornerò presto sul palco”

Negli ultimi tempi le condizioni di salute di Britney Spears stanno destando molta preoccupazione: la popstar, infatti, ha dovuto trascorrere un periodo in una centro di salute mentale per curarsi in seguito a un crollo nervoso, dovuto al forte stress dell’ultimo periodo. A mettere la cantante a dura prova è stata anche la malattia del padre.

Per questo motivo, Britney è sparita dalle scene ormai da diverso tempo e a mettere ulteriormente in allarme i fan nei giorni scorsi è stato il suo manager, Larry Rudolph, il quale ha dichiarato che la sua assistita non è al momento in condizione di poter tornare a esibirsi e che forse non riuscirà mai a tornare sul palco.

Per fortuna è stata la stessa Britney a rassicurare i fan. Intercettata da TMZ a Thousand Oaks mentre stava facendo shopping insieme al compagno Sam Ashgari, la popstar ha dichiarato: “Certo che tornerò sul palco!”. La cantante è apparsa in buone condizioni e soprattutto di buon umore e ha voluto rivolgere un saluto speciale ai suoi fan: “Vi voglio bene, ragazzi”.