Lady Gaga ricorda Steve Jobs durante il concerto a Cupertino

Nel nuovo Apple Park di Cupertino ieri si è tenuto un grande concerto a sorpresa, per la gioia dei dipendenti dell’azienda: nell’area è stato montato un palco a forma di arcobaleno, ben visibile dall’alto, come hanno dimostrato alcune riprese pubblicate poi in rete. Questa speciale struttura è stata progettata da Jony Ive, lo stesso designer di tanti dispositivi che milioni di persone utilizzano in tutto il mondo.

La star di questo concerto è stata Lady Gaga: la cantante si è esibita con grande successo ed energia come sempre, eseguendo i suoi brani più famosi, tra i quali anche la bellissima “Shallow”, il brano che le è valso il Premio Oscar per il film “A Star is Born”. Durante la sua esibizione, Miss Germanotta ha anche chiesto al pubblico di osservare un minuto di silenzio per ricordare Stev Jobs, scomparso ormai più di 7 anni fa.

Per questo bel concerto, il CEO della grande azienda, Tim Cook, ha voluto ringraziare pubblicamente la cantante con un tweet e pubblicando alcune foto della serata: “Ringrazio l’incomparabile Lady Gaga – ha scritto – per averci aiutato a rendere indimenticabile la nostra festa”.

Thanks to the incomparable @ladygaga for helping make our celebration unforgettable. pic.twitter.com/tgBJoBTzxo — Tim Cook (@tim_cook) 18 maggio 2019

