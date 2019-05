Simone Cristicchi torna dal vivo anche grazie anche a Sanremo

"Sanremo ha contribuito tantissimo a questo ritorno, anche se la musica non l'ho mai abbandonata del tutto", è con queste parole che Simone Cristicchi spiega il suo ritorno sulle scene. Dopo 6 anni di silenzio, ieri è partito il suo "Abbi Cura di Me Live", il tour che porta il nome del brano rivelazione del Festival di quest'anno. Simone con questo pezzo ha vinto, infatti, il premio per la miglior interpretazione e il premio per la miglior composizione musicale.

In un'intervista all'Ansa, il cantautore ha raccontato: "La valanga di affetto e gratitudine che mi ha travolto al festival mi ha convinto a rispolverare tutto il mio repertorio, a dargli un nuovo abito, anche a fronte di una maturazione avvenuta proprio in teatro. Mi sta tornando la voglia di confrontarmi con la forma canzone. Ho ripreso a scrivere e vorrei arrivare a pubblicare un nuovo disco. Per ora ho solo due brani, scritti in 6 anni, ma magari entro l'anno prossimo il nuovo album prenderà forma".

Artista poliedrico e decisamente fuori dagli schemi, Cristicchi definisce il suo tour fuori dal tempo. "Abbi cura di me Live è un'isola, anche a livello acustico. Le mie canzoni sono senza tempo. E lo dico con orgoglio, sono felice di essere un pesce fuori d'acqua".

Ecco i prossimi appuntamenti confermati del tour, che è partito ieri dalla sua città natale, Roma:

- 30 maggio Trieste

- 14 giugno Cesenatico (Fc)

- 20 giugno Fiesole (Fi)

- 30 giugno Chamois (Ao)

- 16 luglio Vigevano (Pv)

- 20 luglio Scario (Sa)

- 6 settembre Brescia