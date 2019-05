Elisa, doppio disco di platino per “Se piovesse il tuo nome”

Elisa ha raggiunto un nuovo importante traguardo: il suo singolo “Se piovesse il tuo nome”, tratto dall’album “Diari aperti”, ha ottenuto la certificazione di doppio disco di platino dalla FIMI, ossia la Federazione Industria Musicale Italiana. Questo riconoscimento è dovuto al fatto che il brano ha venduto oltre 100.000 copie nel mercato online.

“Se piovesse il tuo nome” è uscito il 28 settembre 2018: il testo è stato scritto da Calcutta insieme a Dario Faini, ossia Dardust, e Vanni Casagrande. L’autore ha raccontato di aver tratto ispirazione per scriverlo dopo un viaggio in treno, durante il quale una donna sconosciuta gli ha raccontato della sua tormentata storia d’amore.

Il singolo di Elisa ha dunque ottenuto un enorme successo, conquistando le vette di tutte le classifiche, anche per questo a dicembre è stata pubblicata sulle principali piattaforme di streaming una nuova versione del brano, nella quale la cantante friulana duetta con lo stesso Calcutta. In questo momento, inoltre, prosegue il tour di Elisa nei teatri italiani, dove sta registrando numerosi sold out.

