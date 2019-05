Emis Killa: ecco le date del tour estivo del rapper

Il tour estivo del rapper italiano Emis Killa prenderà il via il 25 maggio e lo porterà in piazze, Festival e altre prestigiose location. A comunicare le date è stato proprio l'artista tramite i suoi canali social ufficiali.

25 maggio, Corte Franca (Bs)

7 giugno, Rivolta di Gazzola (Pc)

9 giugno, Core Festival (Treviso)

15 giugno, International Motor Days, Porto Sant’Elpidio (Fm)

12 luglio, Forte dei Marmi (Lu)

13 luglio, Boario Terme (Bs)

16 agosto, Red Valley Festival, Arbatax (Og)

19 agosto, Benetutti (Ss)

9 settembre, Carroponte, Milano

La data più attesa è quella al Carroponte di Milano, dove nel 2014 il rapper ha tenuto un concerto memorabile e ora ci si aspetta una replica di quel risultato.

La conferma delle date del tour estivo, però, non è l'unica novità per il cantante. Emis Killa, dopo aver guadagnato l'anno scorso il primo posto della classifica degli album più venduti in Italia con l’album Supereroe , ha recentemente ricevuto anche il Creator Award d’Oro, il riconoscimento attribuito da YouTube ai canali che superano 1 milione di iscritti.

(Credits photo: Facebook/Emis Killa)