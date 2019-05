Ed Sheeran, a breve il nuovo singolo "Cross me"

Ed Sheeran è instancabile. È uscito da pochissimo il pezzo con Justin Bieber "I don't care", ma lui ha già un singolo nuovo in caldo. Si chiamerà "Cross me" e uscirà a breve (secondo i più informati il 24 maggio). Lo ha annunciato lo stesso cantante in un post su Instagram. Ed ha lanciato anche una sfida ai suoi fan, chiedendo loro di indovinare i nomi degli artisti che hanno collaborato con lui alla nuova canzone.

Visualizza questo post su Instagram Can you guess who’s on the next one? x Un post condiviso da Ed Sheeran (@teddysphotos) in data: 20 Mag 2019 alle ore 10:01 PDT

Si vocifera che Ed abbia fatto nuova musica con Taylor Swift oppure Chance The Rapper... Ma in realtà c'è molto mistero su questa featuring. L'ultimo album dell'artista britannico risale al 2017, quindi in fan stanno attendendo il prossimo con molta trepidazione. E dopo l'uscita degli ultimi singoli, compreso "Cross Me", questo giorno potrebbe essere più vicini di quello che si pensa. E si dovrebbe intitolare "Minus".

Nel frattempo Ed sta continuando il suo tour mondiale e in estate sarà anche qui in Italia per 3 date esclusive:

- 14 giugno Firenze, Visarno Arena – Firenze Rocks

- 16 giugno Roma, Stadio Olimpico

- 19 giugno Milano, Stadio San Siro