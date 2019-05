Ernia: ecco le prime date del suo "68 Till The End Summer Tour"

Il successo di "68" ha consacrato Ernia come uno dei rapper più promettenti del panorama italiano. E sulla scia di questi riscontri positivi, ecco che partirà il 1° giugno il suo "68 Till The End Summer Tour", il live che lo porterà in giro nel Bel Paese per tutta l'estate.

Ecco cosa ha dichiarato l'artista in merito al suo album 68 (TILL THE END): "Con 68 Till the end si conclude il percorso di questi ultimi due anni di lavoro. 68 è stato l’album della consacrazione. Dall’essere un rapper emergente sono diventato uno tra i giovani meglio considerati in Italia. Mi sembrava giusto rendergli omaggio per celebrare proprio questo cambiamento molto importante della mia vita e per la mia carriera. Devo tutta la mia gratitudine ai fan per avermi sempre supportato. Senza loro tutto questo non sarebbe stato possibile". Ringrazia i suoi fan il cantante, ben consapevole che questi riconoscimenti sono dovuti al calore che il pubblico gli ha dimostrato.

Personaggio particolare e fuori dagli schemi, Ernia (al secolo Matteo Professione) negli anni si è rinnovato attraverso una ricerca musicale continua e meticolosa. Dal rap al funk, dalla trap alla black music, l'artista sta conquistando ogni giorni di più i suoi ascoltatori.

Ecco le tappe del tour (in aggiornamento):

- 01/06 Marina di Modica (RG), 2born Festival

- 08/06 Garlasco (PV), Le Rotonde

- 09/06 Barzio (LC), Nameless Music Festival

- 29/06 Calafuria (LI), Baciami Festival

- 03/07 Bologna, Oltre Festival

- 21/07 Genova, Goa Boa

- 26/07 Venaus (TO), Festival Alta Felicità

- 27/07 Reggio Calabria, Luna Ribelle

- 30/07 Padova, Parco della Musica

- 12/08 Follonica (GR), Follonica Summer Festival

- 23/08 Quartu Sant'Elena (CA), Cagliari Tatto Convention

- 25/08 Fabrica di Roma (VT), Festa della Birra

- 26/08 Montignoso (MS), Beach Club Versilia

- 31/08 Catania, Zouk Spazio Eventi

Ascolta la nostra web radio dedicata al rap italiano!