Ed Sheeran, il nuovo album “No.6 Collaborations Projects” uscirà il 12 luglio

Da venerdì 24 maggio i fan di Ed Sheeran potranno preordinare il nuovo album “No.6 Collaborations Project”: di questo nuovo disco si vociferava da tempo e ora è finalmente arrivata la conferma ufficiale della sua uscita, in programma per il 12 luglio.

Come suggerisce il titolo, si tratta di un disco ricco di collaborazioni: “Prima che firmassi il mio primo contratto nel 2011, ho realizzato un EP intitolato No.5 Collaborations Project – ha spiegato il cantante su Instagram - da allora ho sempre desiderato farne un altro, quindi ho iniziato a scrivere il No.6 sul mio portatile in tour lo scorso anno. Sono un grandissimo fan di tutti gli artisti con i quali ho collaborato ed è stato molto divertente lavorarci”.

Su Instagram, Ed Sheeran ha anche postato la tracklist completa dell’album, senza però svelare i nomi degli artisti che hanno collaborato con lui. Gli unici nomi visibili sono quelli di Justin Bieber, con il quale ha collaborato per il primo singolo estratto dal titolo “I Don’t Care”, e quelli di Chance the Rapper e PnB Rock, con i quali ha collaborato in “Cross Me”, il secondo singolo che uscirà il 24 maggio.

Tra i commenti al post, i fan si stanno scatenando con le ipotesi sugli altri featuring e cresce quindi l’attesa di poterli conoscere. Nel frattempo, i fan italiani si stanno preparando per le tre imminenti show di Ed Sheeran nel nostro paese: l’artista è atteso il 14 giugno al Firenze Rocks, il 16 allo Stadio Olimpico di Roma e il 19 allo Stadio San Siro di Milano.

