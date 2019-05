Lady Gaga si esibirà all'Apollo Theater: "Un sogno nel cassetto"

Proprio ieri Lady Gaga ha annunciato che tra un mese esatto si esibirà sul palcoscenico dell'Apollo Theater di Harlem a New York in occasione di un evento organizzato da SiriusXM. Il concerto verrà integralmente trasmesso il 24 giugno su SiriusXM e su Pandora NOW.

La popstar 33enne non ha fatto mistero del suo entusiasmo. Infatti tramite un comunicato stampa ha dichiarato: "Esibirmi al The Apollo è sempre stato un sogno nel cassetto" e ha aggiunto: "Grazie a SiriusXM e Pandora per avermi invitato. Sono elettrizzata per i miei fan che potranno vedermi cantare in uno speciale show in questo luogo iconico'.

Lady Gaga avrà così occasione di esibirsi nella "sua" New York per la prima volta da due anni.

Anche lo scorso weekend la cantante ha avuto occasione di esibirsi in una location d'eccezione, come il quartier generale Apple, in occasione della inaugurazione dell'Apple Park, con tanto di omaggio della popstar a Steve Jobs.

Insomma: questo 2019 sembra davvero un anno d'oro per la cantante, che sta registrando in sequenza una serie di grandiosi successi.

