Zucchero festeggia il trentennale di “Oro, incenso e birra” con la ristampa dell’album

Ebbene sì, sono passati ben 30 anni dall’uscita del quinto album di Zucchero Fornaciari: “Oro, incenso e birra” è infatti uscito nel giugno del 1989, diventando subito un grande successo, anche grazie a hit come ad esempio “Diavolo in me” o "Overdose (d'amore)".

Questa importante ricorrenza non poteva passare inosservata: ecco perché Zucchero ha deciso di ristampare il celebre album in ben tre versioni diverse contenenti, tra l’altro, anche del materiale inedito. Le tre versioni sono LP rimasterizzato 180 gr, 3 CD rimasterizzati e poi una Super Deluxe Edition limitata e numerata, contenente 3 CD, LP e DVD con inclusa un’intervista a Zucchero, i video dei brani dell’album, un libro fotografico e tante altre sorprese legate alla storia del cantante e di questo disco in particolare.

Il primo dei tre CD include le canzoni dell’album originale, il secondo è la versione in inglese che include i duetti con Eric Clapton e Paul Young, mentre il terzo contiene demo inediti e versioni inedite dei pezzi del disco. Il cofanetto si intitola “Oro, Incenso & Birra 30th Anniversary” e uscirà il 14 giugno.

Questo disco di Zucchero è stato per ben 7 anni l’album italiano più venduto nel mondo: venne prodotto da Corrado Rustici e registrato nel celebre Real World Studio, con collaborazioni importanti come quelle con il già citato Eric Clapton, poi con Rufus Thomas e tanti altri. “Per me l'album rappresentava una sfida non da poco perché venivo da ‘Blue's’ che era andato benissimo, era stato un record sia per come aveva incontrato i gusti del pubblico, sia nell'accoglienza dei critici, e poi nelle vendite – ha ricordato Zucchero in proposito - Avevo incominciato a fare i concerti negli stadi. Quindi come fai a bissare un successo così grosso con un altro album a distanza di neanche due anni? Però non ci ho pensato, non ero stressato, non vivevo la cosa con ansia, ho preferito l'azione al pensiero, e questo perché avevo accumulato tante, tante cose durante gli anni della gavetta, dalle varie band, ero passato attraverso tanti generi musicali”.

