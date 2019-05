Sfera Ebbasta: al via dal 14 giugno il summer tour

Sfera Ebbasta torna in tour dal 14 giugno per una serie di date, di cui una in Italia, e poi in altri paesi come Spagna, Croazia e Svizzera.

Dopo il grande successo dell'album Rockstar, certificato quadruplo disco di platino, dopo il sold out al Forum di Assago (Milano), il trapper riparte con il Sfera Ebbasta summer tour.

Ecco le prime date del tour:

14/06 Milano, Mamacita Festival

07/07 Liegi (BE), Les Ardentes Festival

12/07 Locarno (CH), Moon & Stars Festival

14/07 Ibiza (ES), Ushuaia

19/07 Madrid (ES), Urban Hymns Festival

24/07 Pag (HR), Pow Wow Festival @ Kalypso

27/07 Nova Gorica (SL), Green Loft Festival

29/07 Corfù (GR), 54 Dreamy Nights

03/08 Berlino (DE), Bi Nuu

08/08 Barcellona (ES), Pacha

12/08 Ibiza (ES), Hi Ibiza

13/08 Marbella (ES), Opium Beach Club

15/08 Formentera (ES), Atlanta @ Tipic Club

25/08 Ibiza (ES), Ushuaia