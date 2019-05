Nuove polemiche per il Jova Beach Party: Legambiente chiede di spostare l’evento previsto al Lido degli Estensi

L’idea di Jovanotti di organizzare un tour sulle spiagge italiane sta riscontrando più problemi del previsto: è infatti scoppiata una nuova polemica, in cui questa volta è intervenuta Legambiente Delta del Po che ha chiesto espressamente che il concerto del Jova Beach Party prevista al Lido degli Estensi di Cerveteri venga spostato in un luogo più consono.

In realtà, la data in questione ha già subito una modifica: da Torre Flavia, a Ladispoli, l’evento è già stato spostato a gennaio scorso al Lido degli Estensi per questioni relative alla tutela dell’ambiente del litorale laziale ma, a quanto pare, anche la nuova location non sarebbe adatta, almeno secondo l’associazione ambientalista. “Nulla contro di te e le tue canzoni – ha detto, rivolgendosi a Jovanotti, il presidente di Legambiente Delta del Po, Marino Rizzati - ma non possiamo esimerci dal chiederti di individuare un’area diversa per il Jova Beach Festival”.

“Da mesi chiediamo lo spostamento del concerto previsto a Lido degli Estensi – ha sottolineato ancora - Che il Wwf non sappia che le dune sono aree naturali protette ci risulta impossibile crederlo. Proprio per questo non comprendiamo gli amici del Wwf che hanno giustificato tale evento in quell’area, considerato anche l’impegno della sezione ferrarese nella contestazione del discutibile progetto di ridimensionamento delle dune a favore dell’allargamento del porto di Porto Garibaldi, dove sono sacrificate dune vitali per un progetto mai completato”.

Secondo il Presidente di Legambiente Delta del Po, bisogna tutelare il territorio, ormai preso continuamente d’assalto, motivo per il quale la biodiversità sarebbe in grave pericolo. Il concerto al Lido degli Estensi è in programma il 20 agosto e questa non è l’unica data ad aver sollevato un polverone: nei mesi scorsi, infatti, Jovanotti è stato duramente attaccato anche dall’alpinista Reinhold Messner per la data del tour in programma il 24 agosto a Plan De Corones, in Alto Adige.

