J-Ax si commuove in tv per l’esibizione del 19enne Luca che canta Barry White

Durante l’ultima puntata di All Together Now, anche un duro come J-Ax non è riuscito a trattenere le lacrime di fronte al grande talento di Luca, cantante 19enne che ha stupito tutti interpretando il celebre brano di Barry White, “Just The Way You Are”.

In realtà, il rapper, presidente della giuria del programma, inizialmente aveva sottovalutato il ragazzo: “Mi sembra uno che o veniva qui o andava a un torneo di Fortnite”, aveva ironizzato, mentre, al contrario, l’ospite della serata, Fabio Rovazzi, ha sin da subito individuato il potenziale di Luca.

E quel talento è poi emerso durante l’esibizione sul palco: sin dalle prime note della romantica canzone, infatti, la voce del 19enne ha fatto venire i brividi ai giudici del muro e anche allo stesso J-Ax che ha subito capito di aver dato un giudizio affrettato. Il rapper si è tolto il cappello e si è lasciato andare alla commozione. “Sembri come se Mario Biondi e Darth Vader di Guerre stellari avessero avuto un figlio – ha detto J-Ax a Luca al termine della sua esibizione, scherzando – è ovvio che con le vibrazioni della tua voce avrai fatto venire molte delle donne che sono qui e che stanno guardando la trasmissione... Sei stato bravissimo!”.