Spice Girls: stasera inizia il tour! Ecco il messaggio di auguri di Victoria

È arrivato il grande giorno! Questa sera al Croke Park di Dublino le Spice Girls torneranno ad esibirsi con il primo concerto live del loro attesissimo tour.

Ci saranno tutte: Geri, Mel C, Emma e Mel B. In realtà, tutte tranne una: la grande assente, come già annunciato fin dall'inizio, è Victoria Beckham.

L'ex Posh Spice, però, non ha dimenticato le amiche ed ex colleghe e ha voluto comunque essere in un certo senso presente facendo loro gli auguri. Victoria ha postato infatti un messaggio sul suo profilo Instagram in cui scrive: "Buona fortuna alle ragazze che oggi iniziano il loro tour!"

Oltre al messaggio, Victoria posta una vecchia foto che le ritrae tutte insieme in concerto.

Il tour delle Spice durerà fino a metà giugno e (per ora) farà tappa soltanto in Irlanda, Inghilterra, Galles e Scozia.

Ecco tutti gli appuntamenti in programma:

24 maggio, Croke Park, Dublino

27 maggio, Principality Stadium, Cardiff

29 maggio, Etihad Stadium, Manchester

31 maggio, Etihad Stadium, Manchester

1 giugno, Etihad Stadium, Manchester

3 giugno, Ricoh Stadium, Coventry

6 giugno, the Stadium of Light, Sunderland

8 giugno, BT Murrayfield Stadium, Edimburgo

10 giugno, Ashton Gate Stadium, Bristol

15 giugno, Wembley Stadium, Londra

(Credits photo: Instagram/victoriabeckham)