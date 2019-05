Lunapop: per i 20 anni di 50 special arriva la versione rimasterizzata

Sono passati già 20 anni da quando i Lunapop lanciarono "50 Special": era il 27 maggio 1999. Il singolo uscì un po' in sordina, ma in poco tempo conquistò la vetta delle classifiche per restarci per diverse settimane.

Il singolo faceva parte di "Squerez", il primo e unico album della band, che riuscì a vendere più di un milione e mezzo di copie. Il brano fu tradotto anche in spagnolo con il titolo "Vespa Especial", ma nel mercato spagnolo non ottenne lo stesso successo.

Proprio in quel periodo, però, cominciarono a farsi sentire i primi malcontenti nel gruppo, che si sciolse. Poco dopo, nel 2002, Cesare Cremonini esordì come solista.

Proprio oggi, dunque, "50 special" compie 20 anni e, per l'occasione, si è pensato di distribuirne una nuova versione rimasterizzata. Nonostante il panorama musicale sia completamente cambiato dalla prima uscita, questo brano continua ad essere considerato iconico, amato e conosciuto praticamente da tutti.

(Credits photo: Facebook)