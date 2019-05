Cesare Cremonini festeggia 20 anni di carriera con un tour

Maggio 1999: in quell'anno Cesare Cremonini avviava la sua straordinaria carriera con il lancio di "50 special". Da allora sono passati già 20 anni.

Un anniversario molto importante che il cantante festeggerà in grande con un tour di 7 date che prenderà il via la prossima estate.

Il primo appuntamento è fissato per il 21 giugno 2020 allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro. L'ultima data si terrà 18 luglio all'autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, e sarà un appuntamento speciale.

In un post pubblicato poche ore fa sui canali social ufficiali il cantante ha parlato proprio di quest'ultima tappa scrivendo: "‪Il 18 LUGLIO 2020 chiuderemo il tour con un grande concerto all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di IMOLA. Sarà un evento straordinario, nato dalla fortissima esigenza di creare uno show indimenticabile in Emilia Romagna. Mi hanno proposto di celebrare tutto questo in un luogo speciale, nel cuore stesso della mia terra, l’Emilia, che è la mia vita, la mia seconda pelle e il mio DNA. Questa volta non sarà solo il mio grande abbraccio a Bologna ma una vera e propria dichiarazione d’amore per tutta l’EmiliaRomagna".

Poi Cremonini spiega perché questa location è così importante: "L’autodromo di Imola è un luogo magico, reso iconico dalla storia della Formula Uno, dal ricordo commovente e senza tempo di Ayrton Senna, e per quanto riguarda la musica, naturalmente da Vasco Rossi, che lo ha trasformato in un tempio leggendario della musica italiana e internazionale".

Ecco tutte le date del tour "Cremonini 2020 Stadi":

21 giugno 2020 - Lignano Sabbiadoro, Stadio Teghil,

27 giugno - Milano, Stadio San Siro,

30 giugno - Padova, Stadio Euganeo,

4 luglio - Torino, Stadio Olimpico,

7 luglio - Firenze, Stadio Artemio Franchi,

10 luglio - Roma, Stadio Olimpico,

14 luglio - Bari, Arena della Vittoria,

18 luglio - Imola, Autodromo.

