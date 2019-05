“Ma quando ti sposi?”, ecco come Taylor Swift ha risposto alla fastidiosa domanda

A chi non è capitato, durante un pranzo di Natale o in qualsiasi occasione per la quale una famiglia si riunisce, di diventare il bersaglio di alcuni parenti ficcanaso che fanno domande del tipo “Ce l’hai il fidanzato?”, “Ma quando ti sposi?” o ancora “Quando pensi di fare figli?”.

Capita a tutti di ricevere queste domande, sia agli uomini, quando nonni o zii suggeriscono loro di mettere la testa a posto e metter su famiglia, sia soprattutto alle donne: in questo caso, ancora oggi, sono davvero tante le persone convinte che nella vita di una donna matrimonio e figli siano tappe obbligate.

Anche a Taylor Swift è capitato di ricevere queste domande personali e poco gradite, l’ultima volta addirittura da parte di un reporter dell’agenzia Deutsche Presse-Agentur: la cantante il prossimo 13 dicembre compirà 30 anni e per questo motivo il giornalista in questione le ha chiesto se considera questo compleanno come un “punto di svolta” nella sua storia con Joe Alwyn. In sostanza, il curioso reporter voleva sapere se nel prossimo futuro la cantante intende avere figli, se pensa di sposarsi e quindi di sistemarsi con il suo fidanzato.

“Non penso proprio che a un uomo che compie 30 anni chiedereste questa cosa – ha replicato – quindi non risponderò a questa domanda”. La risposta da applausi della cantante è stata riportata su Twitter e sono in tanti i fan ad averla apprezzata, al punto che qualcuno pensa già di riciclarla per la prossima occasione in cui riceverà l'ennesima domanda indiscreta da parte di un parente.

Taylor Swift shuts down an interviewer's question when asked if she's thinking of settling down & having kids soon: "I really do not think men are asked that question when they turn 30. So I'm not going to answer that question now." pic.twitter.com/E0jJ1DR5w3 — Music News Facts (@musicnewsfact) 24 maggio 2019

Nell’intervista in questione, mostrando una grande maturità, Taylor ha poi spostato l’attenzione su altri aspetti legati al discorso dell’età e del cambiamento che l’avanzare degli anni inevitabilmente comporta: “Ho sentito dire che quando si raggiungono i 30 anni si hanno molto meno stress e paura che a 20 anni. Posso capire questa osservazione, a 20 anni facciamo esperienze, ci mettiamo alla prova, sbagliamo, cadiamo, e metto in conto di provare e sbagliare anche nei miei 30 – ha detto per poi concludere – immagino, però, che nei nostri 30 anni ci sentiamo meglio a proposito di chi siamo. Più mi avvicino, più sento che sta già succedendo”.