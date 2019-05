Irene Grandi, ecco i dettagli e gli ospiti del nuovo album “Grandissimo”

Il 31 maggio uscirà “Grandissimo”, il nuovo album di Irene Grandi, concepito per festeggiare i 25 anni di carriera della cantante fiorentina. Proprio per questa grande occasione, l’artista ha voluto realizzare un disco davvero unico, sia nel formato che nelle collaborazioni.

Ospiti di “Grandissimo”, infatti, sono stati artisti molto famosi e amati, come Loredana Berté, Fiorella Mannoia, Stefano Bollani, Levante, Carmen Consoli e Sananda Maitreya, una volta noto come Terence Trent D’Arby.

Ma passiamo ai dettagli dell’album che sarà suddiviso in tre diverse sezioni: la prima si intitolerà “Inedita”, proprio perché conterrà 5 brani inediti di Irene; la seconda, invece, si intitolerà “Insieme”, perché conterrà la reinterpretazioni di alcune hit famose realizzate insieme agli ospiti in chiave acustica; nella terza sezione intitolata “A.Live”, infine, verranno raccolte le versioni elettriche di alcuni dei brani più celebri della Grandi.

La cantante inizierà subito l’instore tour per promuovere “Grandissimo”, a cominciare dal 31 marzo nella sua città, Firenze, per poi proseguire con Bologna il 3 giugno, Milano il 4, Torino il 5 e Roma il 6.

Nel frattempo, ecco la tracklist completa di questo nuovo e importante album di Irene Grandi:

Capitolo 0 - “Inedita”

Lontano da me (S. Lanza, I. Grandi)

Quel raggio nella notte (M. Amato, A. Filippelli, M. Amato)

I passi dell’amore (A. Filippelli, A. Di Martino, I. Grandi)

Sono qui per te (S. Lanza, I.Grandi )

Accesa (S. Lanza, I. Grandi)

Capitolo 1 - “Insieme”

Time Is On My Side (N. Meade) Feat. Sananda Maitreya

Alle Porte Del Sogno (P. Stefanini, F. Sighieri, I. Grandi, A. Vestrini) Feat. Carmen Consoli

Un Vento Senza Nome (S. Lanza, I. Grandi) Feat. Fiorella Mannoia

Amore Amore Amore Amore (P. Piccioni, A. Sordi) Feat. Stefano Bollani

La Tua Ragazza Sempre (G. Curreri, V. Rossi) Feat. Loredana Berté

Un Motivo Maledetto (Telonio, I. Grandi) Feat. Levante

Capitolo 2 - “A-Live”

Lasciala andare (Gaudi, R.Cavalieri, I. Grandi)La cometa di Halley (F. Bianconi, I. Grandi)

Prima di partire per un lungo viaggio (G. Curreri, R. Drovandi, V. Rossi)

Bruci la città (F. Bianconi, I. Grandi)

Bum bum (Telonio, Buffat)