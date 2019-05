Rita Ora ha (quasi) perso i suoi gioielli da 4 milioni di euro

Grande spavento per Rita Ora: la cantante e attrice, che sabato scorso ha partecipato al Festival di Cannes 2019, ha rischiato di perdere i suoi gioielli da quasi 4 milioni di euro... Per una distrazione!

Ma cosa è accaduto? Rita aveva incaricato la sua assistente personale di trasportare i suoi gioielli da Londra a Nizza. Si trattava di collane, bracciali, anelli e orecchini custoditi in un trolley.

Un compito abbastanza semplice, se non fosse stato per un piccolo particolare: giunta a destinazione, la "smemorata" assistente li ha dimenticati nella cappelliera, a bordo dell'aereo. E se ne è accorta solo quando l'aereo era ormai già ripartito per l'Inghilterra.

Per fortuna i gioielli milionari sono stati recuperati e tenuti in custodia presso una gioielleria londinese fino al loro recupero.

Intanto la cantante, che quei gioielli avrebbe dovuto indossarli durante il Festival di Cannes, è riuscita comunque incantare il pubblico con un abito della stilista Vivienne Westwood dalla generosa scollatura ed un collier di diamanti di Chopard.

Dunque per la Ora tutto si è concluso soltanto con uno spavento. Di sicuro non si potrà dire lo stesso per la distratta assistente...

(Credits photo: Facebook/RitaOra)