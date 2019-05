Anche Cesare Cremonini dice la sua sul caso Pamela Prati

Mark Caltagirone esiste o non esiste? Pamela Prati ha raccontato tutta la verità o ci ha teso un bel tranello nel quale siamo caduti con tutte le scarpe? Questo è il caso del momento, Pamela e il presunto fidanzato inesistente Mark. Tutti ne parlano e ognuno dice la sua. A quanto pare questo gossip sta dilagando anche nel mondo della musica. È di questa mattina, infatti, il tweet di Cesare Cremonini sull'argomento. Ecco la battuta del cantante: "Il sole non tornerà più se non la smettete di parlare di Pamela Prati". Chiaro, diretto, conciso.

Il sole non tornerà più se non la smettete di parlare di Pamela Prati — Cesare Cremonini (@CremoniniCesare) 29 maggio 2019

Il post ha incontrato il favore dei follower che hanno ironizzato e dato ragione a Cesare. C'è anche chi ha provato a riscrivere le canzoni più belle dell'artista bolognese infilandoci un Mark qua e una Pamela là. Ad esempio: "Ma quanto è bello andare in giro per gli studi milanesi Sei hai un Mark Caltagirone che ti toglie i problemiii". Oppure: "Ahhh da quando Pamela non gioca piuuuuu’".

Che sia davvero la Prati la responsabile del maltempo che imperversa sulla nostra penisola? Ovviamente è un modo per ridere e scherzare. Ma è anche un modo, se vogliamo, di fare una piccola polemica.