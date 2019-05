Katy Perry, in uscita il nuovo singolo “Never Really Over”

L’attesa è finita: Katy Perry sta per tornare sulle scene con “Never Really Over”, il nuovo singolo che uscirà il 31 maggio. Negli ultimi giorni sono circolati dei rumors in merito a questa release, ma ormai è ufficiale, dato che è stata la stessa cantante ad annunciarla sui social.

Sul suo profilo Instagram, Katy Perry ha condiviso anche quella che dovrebbe essere la copertina del nuovo singolo. Secondo alcune indiscrezioni, il brano ha tutte le caratteristiche per diventare un tormentone.

Visualizza questo post su Instagram 5.31.19 Pre-save in bio. #NeverReallyOver Un post condiviso da KATY PERRY (@katyperry) in data: 28 Mag 2019 alle ore 8:03 PDT

Oltre agli impegni professionali, all’orizzonte Katy ha delle grandi novità anche a livello personale: a febbraio, infatti, la cantante si è fidanzata ufficialmente con l’attore Orlando Bloom. I due dovrebbero convolare a nozze molto presto ma ancora non è stata resa nota la data.