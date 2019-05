Gué Pequeno: al via il 14 giugno il suo "Gué Pequeno: Summer 2019"

Manca poco al calcio d'inizio del tour estivo di Gué Pequeno. Il "Gué Pequeno: Summer 2019" partirà da Milano - sua città natale - il 14 giugno prossimo, per toccare le maggiori città italiane, e non solo, in una serie di live esplosivi. Ad annunciare le date lo stesso artista sui social, che chiama la sua estate una "Cold Summer".

Gué arriverà fino in Spagna, a Ibiza e Formentera, e in Croazia, a Pag.

Visualizza questo post su Instagram COLD SUMMER ❄️ Un post condiviso da Gue Pequeno (@therealgue) in data: 27 Mag 2019 alle ore 12:20 PDT

Il rapper milanese nei mesi scorsi ha registrato sold out al Mediolanum Forum di Assago... sicuramente la cosa si ripeterà anche con il tour estivo in programma.

Ecco, quindi, le date fino a qui confermate (in aggiornamento):

14 giugno: IPPODROMO SAN SIRO – Milano, MAMACITA FESTIVAL con J.BALVIN / SFERA EBBASTA / ELETTRA LAMBORGHINI

15 giugno: PROM 5.0 FESTIVAL – Cittanova (RC)

21 giugno: CAMPI BEER FESTIVAL – Campi Bisenzio (FI)

30 giugno: BATTITI LIVE – Vieste (FG)

6 luglio: TEMPO SOSPESO – Termoli (CB)

14 luglio: HOME FESTIVAL – Venezia

19 luglio: – TINI’ – Cecina (LI)

20 luglio: NUMBER ONE – Corte Franca (BS)

28 luglio: PINETA – Formentera (Spagna)

30 luglio: SWAG – Ibiza (Spagna)

5 agosto: KALYPSO – Pag (Croazia)

6 agosto: FESTIVAL DI VULCI – Montalto Di Castro (VT)

9 agosto: LA CAPANNINA – Forte Dei Marmi (LU)

13 agosto: COUNTRY CLUB – Porto Rotondo (OT)

17 agosto: TEN CLUB – Gallipoli (LE)

24 agosto: NOTTE DELLA TARANTA – Lecce

5 settembre: ZERO – Olgiate Olona (VA)

6 settembre: DREAMLAND MUSIC FESTIVAL – Lanzada (SO) (live)