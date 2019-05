Ghali sfila con la fidanzata Mariacarla Boscono... E i fan impazziscono

Come cantante è molto apprezzato, e non solo nel nostro Paese. Ghali, rapper nato a Milano da genitori tunisini, ha anche un futuro nella moda. I fan sono letteralmente impazziti quando hanno visto le foto del cantante e la fidanzata modella Mariacarla Boscono, che sfilano insieme ai Musei Capitolini di Roma per Gucci. I due sfoggiano un look da sposi e sono davvero bellissimi.

Lo stile dell'artista non è passato inosservato. È ricercato, fuori dalle regole, fantasioso e molto creativo. Il talento di Ghali come cantante è riconosciuto anche all'estero, dove il New York Times ha apprezzato le sue performance e il fatto che da tunisino è artefice di un Europa sempre più aperta e multietnica.

Ecco alcune foto postate dalla modella su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram @gucci by @alessandro_michele Un post condiviso da Mariacarla Boscono (@iosonomariacarlaboscono) in data: 29 Mag 2019 alle ore 6:04 PDT

Non c'erano solo Ghali e la fidanzata alla sfilata di Gucci: erano presenti, infatti, anche altre celebrità. Come: Elton John, Naomi Campbell, Motta e Carolina Crescentini, Alessandro Borghi e Renato Zero, solo per citarne alcuni.