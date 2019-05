Elettra Lamborghini rivela: “Parlo con Dio e lui mi risponde”

Elettra Lamborghini ha rivelato di essere molto religiosa e di avere un rapporto molto personale con la fede. “Chi mi conosce – ha detto in un’intervista a The Style – sa che sono una brava ragazza, quasi una suora, specie da quando mi sono avvicinata alla religione”.

La giovane ereditiera ha poi spiegato di comunicare direttamente con il Signore: “Io domando e Dio mi risponde – ha detto – è difficile da spiegare. Credo di essere un po’ sensitiva, la spiritualità è importante. Vado in Chiesa, leggo la Bibbia e compro tanti rosari”.

Elettra al momento è impegnata in qualità di giudice di The Voice, mentre il 14 giugno uscirà il suo primo album dal titolo “Twerking Queen”. In passato aveva già accennato all’importanza della fede nella sua vita, ma non ne aveva mai parlato così apertamente, rivelando un aspetto così privato della sua spiritualità.