Arisa, ecco il calendario del tour estivo “Una nuova Rosalba in città”

Dopo l’esperienza dei concerti nei club, Arisa è pronta per il tour estivo che la porterà di nuovo in giro per tutta l’Italia. “Una nuova Rosalba in città” tour partirà il 15 giugno a Lamezia Terme, per poi proseguire, tra l’altro, in alcune tra le più gettonate mete vacanziere.

In questa sua nuova avventura, Arisa sarà accompagnata da Giuseppe Barbera al pianoforte e dal dj/producer Jason Rooney. Ecco il calendario completo del tour, con le tappe finora confermate:

15 giugno Lamezia Terme, C.C. I due mari

22 giugno Canelli (AT) "Vincanta", Piazza Gancia

30 Giugno Anzio, Piazza Battisti

8 luglio Bormio "Milanesiana Festival", Pentagono

20 luglio Foiano della Chiana (AR), Valdichiana Village

31 luglio Trentola Ducenta (CE) "Jumbo Summer Festival", C.C. Jumbo

3 agosto Fondi (LT) Summer Day Contest, Anfiteatro Arena

7 agosto Marina di Pietrasanta (LU) "La Versiliana Festival", Teatro Grande la Versiliana

11 agosto Festival Altomonte (CS), Teatro Belluscio

12 agosto Genzano di Lucania (PZ), Piazza Roma

14 agosto Sanremo, Roof Garden Casinò

20 agosto Ceglie Messapica (BR) Ceglie Summer Festival, Piazza Plebiscito

9 settembre Magliano (LE), Piazza degli Eroi

13 settembre Ribera (AG) Lungomare Seccagrande