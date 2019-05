Vasco Rossi ha detto sì al remix di “T’immagini”

Venerdì 31 maggio uscirà in radio e su tutte le piattaforme musicali una versione remixata di “T’immagini”, storico brano di Vasco Rossi contenuto nell’album "Cosa succede in città" del 1985.

Dopo circa 20 anni dall’ultima volta, il Blasco ha deciso di autorizzare questa nuova versione per diversi motivi: innanzitutto perché il brano è stato realizzato, per The Saifam Group, da un team di suoi amici emiliani e modenesi, come il Dj Luca Zanarini che di solito apre i suoi concerti, e poi Fabrizio Zanni e Roberto Giusti.

Bisogna poi dire che la scelta è ricaduta su “T’immagini” perché è ritenuta una canzone dal testo estremamente attuale e il team capitanato da Zanarini ha pensato che realizzarne una versione estiva e ballabile avrebbe significato far conoscere questo brano così significativo anche al pubblico dei più giovani.

Dopo l’uscita, il remix verrà poi presentato al Picchio Rosso, lo storico locale di Formigone, in provincia di Modena, dove il Blasco tenne i suoi primi live. La nuova versione di “T’immagini” è un altro modo per celebrare la lunghissima carriera di Vasco Rossi che, tra l’altro, ha già iniziato a festeggiare con i suoi fan nel suo Non Stop Live 2019, il tour iniziato il 27 maggio a Lignano Sabbiadoro.