Un biopic su Madonna? Dexter Fletcher sarebbe pronto a dirigerlo

Ha diretto "Bohemian Rhapsody", il biopic su Freddie Mercury vincitore di ben 4 premi Oscar, e si sta ancora godendo il successo di "Rocketman", il biopic su Elton John.

Ora il regista Dexter Fletcher fa una dichiarazione forte durante un'intervista rilasciata a Gay Star News che riguarda proprio la Regina del Pop, dicendosi pronto a scommettere su di lei: "Farei un film su Madonna! Sarebbe un viaggio sulle montagne russe! Sarebbe straordinario. Non so quanto felice lei possa essere… ma per la vita straordinaria che ha vissuto, sarebbe un film incredibile! Se dovessi raccontare un’altra icona di quel calibro, sarebbe sicuramente lei. È straordinaria".

Entrambi i suoi grandi successi sono stati girati con la collaborazione degli artisti e dei loro familiari. Ma nel caso di Madonna la cosa si complica non poco...

Solo qualche anno fa, infatti, la Regina del Pop ha attaccato duramente la sceneggiatrice Elyse Hollander per aver osato presentare alla Universal una sceneggiatura intitolata "Blond Ambition" senza il suo consenso. "Solo io posso raccontare la mia storia", ha dichiarato l'artista. Il progetto è poi rimasto ovviamente arenato e nessuno ha voluto produrlo.

In questo caso potrebbe essere più collaborativa? Staremo a vedere...

(Credits photo: Instagram)