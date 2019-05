Ed Sheeran, nel nuovo album ci sarà anche un duetto con Bruno Mars

Erano in tanti i fan a sperare in un duetto con Bruno Mars e alla fine Ed Sheeran li ha accontentati: il cantante si è lasciato sfuggire la notizia durante un’intervista con il presentatore radio americano Charlamagne Tha God.

Nel nuovo album dal titolo “No.6 Collaborations Project”, dunque, oltre ai già noti duetti con Justin Bieber e Chance the Rapper, sarà presente anche una collaborazione con Bruno Mars: “Questo progetto in realtà è iniziato con un'idea che avevo. Ti ricordi ‘Lady Marmalade’? - ha rivelato Ed - ho avuto un'idea simile. Ho pensato tipo,'Oh, avere Bruno, Bieber e me in un disco, quanto sarebbe divertente?’ La prima persona che ho chiamato è stata Bruno. Lui ha reagito come 'Facciamo una canzone. Solo noi’”.

E da lì è nato tutto e alla fine Ed Sheeran ha realizzato una canzone con Bieber e una con Mars e, come ha confermato lui stesso, sono state questi i brani che hanno dato vita all’intero album. Il cantante britannico sarà in Italia tra pochi giorni, il 14 giugno al Firenze Rocks, il 16 all’Olimpico di Roma e il 19 allo Stadio San Siro di Milano.

