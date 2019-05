Ariana Grande ha svelato il motivo per cui ha cancellato 2 concerti

Ariana Grande avrebbe dovuto esibirsi a Tampa e Orlando rispettivamente il 28 e il 29 maggio come programmato da tempo per il suo Sweetener World Tour. Come tutti i fan sanno, però, su ordine dei medici che la seguono, la cantante è stata costretta a cancellare le 2 date, rimandando i due concerti a novembre.

Ma cosa è successo? Inizialmente si era diffusa la notizia di una banale influenza. Il problema, però, è ben diverso e a rivelarlo è stata la stessa Ariana in un recente post pubblicato sul suo profilo Instagram.

La cantante scrive: "Aggiornamento: abbiamo scoperto... che... ho avuto una sfortunata reazione allergica ai pomodori, la mia gola è praticamente chiusa. Mi sembra ancora di ingoiare un cactus, ma lentamente faccio progressi! Grazie per il vostro amore e comprensione, non vedo l'ora di tornare a esibirmi e di arrivare a Tampa e Orlando a novembre.

P.S.: Non c'è niente di peggio che una donna italiana che sviluppa un'allergia ai pomodori nel bel mezzo dei suoi vent'anni..."

Di sicuro i fan (soprattutto quelli italiani) saranno molto comprensivi con la povera Ariana!

(Credits photo: Facebook/arianagrande)

