Arriva l'album postumo di Prince: a lanciarlo sarà Jay-Z

Il 7 giugno prossimo uscirà l'album postumo di Prince, "Originals", sul servizio streaming Tidal di Jay-Z. Grazie al supporto di Troy Carter, della fondazione dedicata al cantante morto nel 2016, il rapper americano ha raccolto la bellezza di 14 brani inediti di Prince e li presenterà durante un party esclusivo a Los Angeles. Solo pochi fortunati potranno assistere all'anteprima dello streaming e godere prima degli altri di questo momento unico.

"Prince ha indicato la strada grazie alla libertà artistica, di cui è il principale rappresentante. Era una delle persone più coraggiose dell’industria musicale. Lui si è fidato di noi, non soltanto di me, ma di TIDAL, per continuare la sua battaglia. Provare a portare avanti il suo messaggio attraverso la sua musica è un onore che non potevamo lasciarci sfuggire in quanto organizzazione dedicata al rafforzamento degli artisti". È così che Jay-Z, con orgoglio, ha commentato la sua iniziativa.

In un'intervista prima della morte, l'artista di Minneapolis aveva dichiarato il suo affetto e il suo appoggio al lavoro del rapper e di TIDAL. Per questo "Originals" diventerà un disco acclamato e apprezzato da tutti. L'album postumo sarà disponibile sulla piattaforma fino al 21 giugno. Dopo di che verrà rilasciato in tutto il mondo.

Ascolta la nostra web radio dedicata ai classici della musica!