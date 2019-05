Mika, fuori oggi il singolo "Ice Cream"

"My Name Is Michael Holbrook" è il nuovo album di Mika, disponibile dal prossimo 4 ottobre. Ad anticiparlo arriva il singolo "Ice Cream", in uscita oggi. Scritta in collaborazione con Dan Black, la canzone si preannuncia come un vero e proprio tormentone. Ecco il post Instagram dell'annuncio.

Mika ha raccontato qualcosa di più del nuovo pezzo: "Ice Cream è nata in un torrido giorno della scorsa estate, alla fine di un lungo percorso di scrittura. Due anni in cui mi sono confrontato con questioni personali, serie, anche dolorose, e ora mi sento più leggero e libero. Era Agosto, in Toscana. Avrei voluto andare al mare, o scappare da qualche parte al fresco. Fantasticavo di flirt estivi con qualcuno di supersexy e completamente fuori dalla mia portata, fantasticavo di essere l’uomo che vorrei sempre essere, specialmente in estate. E invece mi ritrovavo soltanto con la scomodità del caldo estivo: sudore, scadenze di lavoro, punture di api, e neanche un alito di aria condizionata. Ice Cream è una fantasia da sogno ad occhi aperti".

Un ritorno sulle scene quello di Mika davvero scoppiettante. Ma le novità non finiscono qui. Oltre al singolo e all'album, Mika partirà anche con un nuovo tour. Ecco le date:

- 24 Novembre 2019 – TORINO – Pala Alpitour

- 26 Novembre 2019 – ANCONA – PalaPrometeo

- 27 Novembre 2019 – ROMA – Palazzo dello Sport

- 29 Novembre 2019 – CASALECCHIO DI RENO (BOLOGNA) – Unipol Arena

- 30 Novembre 2019 – MONTICHIARI (BRESCIA) – PalaGeorge

- 2 Dicembre 2019 – LIVORNO – Modigliani Forum

- 3 Dicembre 2019 – ASSAGO (MILANO) – Mediolanum Forum

- 1 Febbraio 2020 – PADOVA – Kioene Arena

- 2 Febbraio 2020 – BOLZANO – PalaOnda

- 5 Febbraio 2020 – NAPOLI – Teatro PalaPartenope

- 7 Febbraio 2020 – BARI – Palaflorio

- 8 Febbraio 2020 – REGGIO CALABRIA – Palacalafiore