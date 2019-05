Miley Cyrus lancia il nuovo EP “She is Coming” sui social con delle foto in lingerie supersexy

Miley Cyrus torna in scena e lo fa in grande stile, con un EP in uscita proprio oggi, venerdì 31 maggio: si intitola “She is Coming”, contiene sei brani inediti e per lanciarlo la popstar americana ha pensato bene di provocare i suoi fan.

Come? Semplice: la bella Miley ha pubblicato sui social degli scatti e dei video supersexy, nei quali indossa lingerie nera e calze a rete. Inutile dirlo, i suoi fan sono subito impazziti e questi contenuti hanno fatto il pieno di like e di complimenti.

Visualizza questo post su Instagram SHE IS COMING 5/31 Un post condiviso da Miley Cyrus (@mileycyrus) in data: 29 Mag 2019 alle ore 9:43 PDT

Visualizza questo post su Instagram SHE IS COMING @ midnight tonight ! 5/31 Un post condiviso da Miley Cyrus (@mileycyrus) in data: 29 Mag 2019 alle ore 11:35 PDT

Visualizza questo post su Instagram SHE IS COMING out now ! Un post condiviso da Miley Cyrus (@mileycyrus) in data: 30 Mag 2019 alle ore 12:00 PDT

Miley Cyrus ha già presentato tre dei nuovi brani lo scorso fine settimana, in occasione del BBC Radio 1’s Big Weekend, il festival organizzato a Middlesbrough, in Inghilterra. Il nuovo EP arriva dopo un anno e mezzo di distanza dall’ultimo lavoro della giovane cantante ed è stato realizzato anche grazie a collaborazioni importanti, tra produttori e colleghi, da Andrew Wyatt dei Miike Snow e Mark Ronson, fino a Ghostface Killah, RuPaul, Swae Lee e Mike WiLL Made-It.

Ecco la tracklist completa di “She is Coming”:

1 Mother’s Daughter

2 Unholy

3 D.R.E.A.M. (feat Ghostface Killah)

4 Cattitude (feat RuPaul)

5 Party Up The Street

8 The Most

Poche ore fa, inoltre, Miley ha fatto sapere, sempre tramite i social, che oggi parteciperà al Primavera Sound, il festival dedicato alla musica rock e pop che si tiene a Barcellona, durante il quale presenterà il suo nuovo lavoro. A giudicare dalle foto, anche in questa occasione la popstar è decisa a farsi notare.