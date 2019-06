Rkomi: ecco le date del Dove gli occhi non arrivano summer tour

Sta per partire il Dove gli occhi non arrivano summer tour di Rkomi!

Dopo il successo del suo album, Dove gli occhi non arrivano, entrato direttamente alla numero 1 della classifica FIMI dei dischi più venduti in Italia, il rapper è pronto per girare tutta Italia portando la sua musica su numerosi palchi.

Rkomi ha dichiarato: "Non vedo l’ora d’ intraprendere questa nuova tournèe live che mi porterà in giro lungo tutta la penisola. Sarà un’estate impegnata ma piacevolmente in compagnia. Ora più che mai sono pronto per dare il meglio sul palco. Tengo in particolar modo alla dimensione dal vivo e in un viaggio in continua evoluzione sono pronto a sfidare me stesso e le mie possibilità per offrire ai miei fan uno show davvero carico di emozioni."

Ecco le date del Dove gli occhi non arrivano summer tour:

08.06 @ Nameless Music Festival – Barzio (LC)

12.06 @ Sherwood Festival – Padova

15.06 @ Social Club – Brescia

27.06 @ Tuborg Open Fest – Milano

04.07 @ Tanta Robba Festival – Cremona

05.07 @ Collisioni Festival – Barolo (CN)

19.07 @ Rock For Life – Città del Pieve (PG)

02.08 @ Shock Wave Festival – Francavilla al mare (CH)

12.08@ Follonica Summer Festival – Follonica (GR)

14.08 @ Marina Bay – Marina di Ravenna (RA)

20.08 @ Ten Club – Gallipoli (LE)

12.09 @ Metarock Festival – Pisa