Elisa torna in tour a novembre con nuove date nei Palasport

In due mesi è stata in 50 teatri e ha raggiunto il sold-out in tutte le date, Diari Aperti è Disco di Platino, Se piovesse il tuo nome e Tua per Sempre sono Doppio Platino e Platino, Vivere tutte le vite è in testa alle classifiche radio e Elisa torna in tour a novembre, spostandosi nei Palasport.

Il tour di Elisa è in partenza il 25 novembre e la cantante rinnoverà scaletta, formazione e arrangiamento.

Le prime date annunciate in calendario sono:

25 novembre 2019 @ Pala Alpi Tour - Torino

27 novembre 2019 @ Mediolanum Forum - Milano

9 dicembre 2019 @ Unipol Arena - Bologna

12 dicembre 2019 @ Mandela Forum - Firenze

17 dicembre 2019 @ Palazzo dello Sport - Roma

Biglietti in vendita dal 5 giugno (dalle ore 11.00) su ticketone.it.

