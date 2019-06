Emma Marrone diventa attrice: sarà nel cast del prossimo film di Muccino

Per Emma Marrone questo è un periodo di grandi novità: innanzitutto ha appena cambiato colore di capelli, passando dal biondo con il quale era da sempre conosciuta a un castano più scuro. Poi sta per intraprendere una nuova avventura professionale, ben lontana dal suo mondo: Emma, infatti, diventerà attrice e farà parte del cast de “I migliori anni”, il nuovo film di Gabriele Muccino, attualmente alla prima fase di lavorazione.

Lo ha annunciato la stessa cantante, anche lei incredula per questa incredibile opportunità di potersi cimentare in qualcosa di diverso: “Ebbene sì – ha scritto su Instagram - Sto per vivere questa nuova avventura. Sono agitata,ma anche tanto entusiasta ed eccitata. Quando Gabriele Muccino me l’ha proposto pensavo fosse pazzo e forse un po’ lo è – ha scherzato - Ma ci voglio provare… voglio vivere fino in fondo tutte le opportunità che mi capiteranno in questa vita. Incrociate le dita per me... e scusatemi se non sarò presente ai prossimi impegni musicali… ma adesso sapete il perché! Vi mando un bacio e a presto”.

Le riprese del nuovo lavoro del regista italiano sono appena iniziate a Roma, ma già sono stati resi noti i primi particolari su trama e protagonisti: il film racconterà la storia di quattro amici, Giulio, interpretato da Pierfrancesco Favino, Gemma, interpretata da Micaela Ramazzotti, Paolo, interpretato da Kim Rossi Stuart, e Riccardo, interpretato da Claudio Santamaria. Il loro percorso inizia nel 1980 per concludersi nel presente, dunque si tratterà di un racconto dall’adolescenza fino all’età adulta che comprenderà delusioni, successi ma anche fallimenti, e tutto ruoterà intorno alla loro amicizia e anche intorno all’amore. Quale sarà la parte di Emma in questo quadro? Il suo ruolo non è stato ancora svelato, non resta che aspettare e sperare che sia la stessa cantante a rivelare qualche particolare in più su questa sua nuova avventura al cinema.