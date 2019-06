Miley Cyrus, insieme al nuovo EP “She is Coming” i fan potranno acquistare profilattici

Da tempo sta pubblicando indizi sul suo nuovo album e ora finalmente è arrivato: “She is Coming”, la nuova fatica di Miley Cyrus, è stata pubblicata lo scorso weekend e sta già facendo parlare di sé, se non altro per l’ultima provocazione della cantante.

Per invogliare i fan ad acquistare il nuovo EP, infatti, la popstar ha deciso di vendere anche dei gadget, tra i quali dei profilattici: sul rivestimento esterno dei condom è stata stampata la scritta “She is Coming” con accanto un falso numero di telefono, 1-833-SHE-IS-MC. Per ogni preservativo acquistato sarà possibile ricevere un codice per effettuare il download del disco.

Per chi non volesse i condom, Miley ha realizzato anche t-shirt, felpe e poster sempre sullo stesso tema, ossia con il titolo dell’album e il falso numero di telefono. Su Instagram la popstar ha pubblicato dei video che la ritraggono mentre risponde scherzosamente alle telefonate dei suoi fan.