Annalisa: è uscito oggi il nuovo singolo "Avocado Toast"

L'annuncio dell'uscita del nuovo singolo intitolato "Avocado Toast" è arrivato dai profili social ufficiali della cantante, dopo una serie di foto e video che Annalisa aveva già pubblicato nei giorni scorsi per preparare i fan al lancio.

Solo ieri la cantante scriveva: "Preparatevi perché il capitolo Avocado Toast è un po’ come un quadro: a volte astratto, a volte impressionista.

È una canzone surreale e un po’ folle ma anche sensuale, calda e divertente, estiva nel senso più rilassato che si possa intendere".

Le prime strofe recitano:

Il cielo questa notte è un Van Gogh

lui sembra un avocado toast

una sparatoria di rose nel letto

tardi per uscire, per dormire presto

Trasloco l’anima in un dropbox

Io voglio colmare il vuoto che ho

con i piedi nudi sopra la brace

facciamo la guerra per fare la pace...

"Avocado Toast" arriva a distanza di più di un anno dall'ultimo album della cantante, “Bye Bye” pubblicato a febbraio dello scorso anno, da cui erano stati estratti i 4 singoli: “Direzione la vita”, “Il mondo prima di te”, “Bye Bye” e “Un domani”.

Il nuovo singolo, prodotto da Michele Iorfida Canova e realizzato con Danti dei Two Fingerz, verrà presentato per la prima volta dal vivo da Annalisa in occasione dei Music Awards all’Arena di Verona.

Sicuramente questa estate ci verrà spesso voglia di un Avocado Toast!

(Credits photo: Instagram/naliannalisa)