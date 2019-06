Marco Mengoni: ecco le date europee del suo "Atlantico tour"

Abbiamo ancora tantissimo tempo per sognare con le sue canzoni. Marco Mengoni, infatti, ha annunciato le date del suo "Atlantico Tour" in Europa! Il post ufficiale sul suo account Facebook parla chiaro: a fine 2019, l'artista di Ronciglione (Viterbo) sarà a Bruxelles, Amsterdam, Francoforte, Colonia, Zurigo, Barcellona e Londra.

Una bella notizia per tutti i fan stranieri o per gli italiani che si trovano all'estero. 7 date nuove, 7 appuntamenti da non perdere con la sua musica. Il tour di Marco è stato un grandissimo successo, che si ripeterà anche in Europa. Il viaggio è iniziato con 5 live in anteprima nel vecchio continente, per poi proseguire con 20 date nei palazzetti italiani e terminerà con 5 esibizioni live davvero speciali alla scoperta della bellezza artistica e naturalistica de nostro Paese. Ma non finisce qui: per l'autunno, Mengoni ha in serbo altre date italiane.

Ecco le 7 date del suo tour europeo. Instancabile Marco!

- 4 dicembre Bruxelles – Salle Madeleine

- 6 dicembre Amsterdam – Melkweg

- 8 dicembre Francoforte – Batschkapp

- 10 dicembre Colonia – Carlswerk

- 13 dicembre Zurigo – Samsung Arena

- 15 dicembre Barcellona – Sala Barts

- 18 dicembre Londra – Shepherd's Bush Empire