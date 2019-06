Lady Gaga, durante un concerto accenna per la prima volta alla fine della love story con Carino

Dopo due anni d’amore, un anello di fidanzamento e le nozze praticamente organizzate, quattro mesi fa la love story tra Lady Gaga e Christian Carino è finita all’improvviso. La cantante non ha mai spiegato i motivi della rottura: qualcuno ha vociferato che in tutto questo avesse avuto un ruolo Bradley Cooper, suo partner nel film “A Star Is Born”, qualcun altro ha dato la colpa all’eccessiva gelosia di Carino, ma questi rumors non sono mai stati confermati.

È stata la stessa Stefani ad accennare per la prima volta alla fine della sua storia d’amore e lo ha fatto durante il Jazz and Piano show, uno dei suoi concerti previsti per la residency a Las Vegas durante i quali esegue brani classici. Mentre introduceva il pezzo “Someone to Watch Over Me” di Ella Fitzgerald, come riporta UsWeekly, la cantante ha detto: “L’ultima volta che ho cantato questa canzone avevo un anello al dito. Quindi questa volta sarà diverso”.

E mentre lei si esibisce in Nevada, il suo ex Christian Carino si trova nello Utah in compagnia di Johnny Depp, come testimoniano alcuni post sul suo account Instagram. Tra i due, insomma, i rapporti ormai sarebbero del tutto chiusi e, almeno per ora, sembra che Lady Gaga intenda non pensare all’amore ma concentrarsi solo sul suo lavoro e sui prossimi impegni musicali.

