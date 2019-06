Marco Carta in Grecia con il fidanzato: baci hot dopo lo scandalo del furto

La vicenda che ha visto protagonista Marco Carta nei panni di un ladro, non ha fine. Dopo l'accusa di furto aggravato per aver rubato una serie di vestiti di alta gamma, alla Rinascente di Milano, il cantate decide di volare in Grecia con il fidanzato, Sirio. Per riprendersi dallo choc, Marco si concede una vacanza, insomma... Una vacanza fatta di baci e coccole.

A paparazzare i due ci ha pensato il settimanale "Chi", che li ha beccati a Mykonos... Uno tra le braccia dell'altro. Sorridenti, come se lo scandalo non fosse mai successo. Ma anche se il giudice non ha convalidato l'arresto, a settembre l'artista sardo sarà processato e rischia la bellezza di 6 anni di carcere. Lui continua a sostenere di essere innocente e attribuisce tutte le responsabilità alla donna che si trovava con lui.

Qualche giorno di relax fa sempre bene e per riprendersi dallo choc, Marco decide di divertirsi un po' sull'isola greca conosciuta per la sua movida e per i suoi tanti punti di aggregazione.

Nonostante lo scandalo, e soprattutto le accuse che gravano sulla sua testa, la legge italiana gli permette di lasciare l'Italia in attesa del processo.