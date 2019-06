Ariana Grande: parole commoventi in ricordo della strage di Manchester

"Due anni fa. Grazie per avermi insegnato cos'è l'amore. Il mio cuore è sempre con voi". Queste sono le commoventi parole che Ariana Grande ha scritto su Instagram in occasione del secondo anniversario di One Love Manchester, concerto organizzato in ricordo delle vittime della strage di Manchester.

Era il 22 maggio 2017, quando, alla fine del concerto di Ari, un kamikaze si è fatto esplodere nel foyer vicino la biglietteria. 23 le vittime e circa 250 feriti. Un attentato che ha lasciato il mondo intero senza parole. Il 4 giugno 2017, la cantante ha organizzato un concerto benefico in memoria di chi, quel giorno maledetto, perse la vita: il One Love Manchester.

Ed è proprio una foto di quest'ultimo concerto che l'artista di Boca Raton ha pubblicato su Instagram, insieme al messaggio dolcissimo e molto sentito. Una foto in cui, sul palco, Ariana piange.

Ari spese bellissime parole anche nel giorno dell'attento: "Sono distrutta, dal profondo del mio cuore, mi dispiace così tanto. Non ho parole". Il ricordo di quel giorno è ancora molto vivo in tutti noi e fa male.

