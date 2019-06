Ed Sheeran in concerto in Italia: ecco la probabile scaletta

Il tour di Ed Sheeran è già partito e sulla base delle esibizioni iniziali del cantante cominciano a trapelare indiscrezioni sulla possibile scaletta che caratterizzerà i 3 concerti italiani.

Il cantautore britannico sarà presto in Italia e si esibirà prima all’Ippodromo del Visarno a Firenze (venerdì 14 giugno) all'interno dell'evento Firenze Rocks 2019, poi allo stadio Olimpico di Roma (domenica 16 giugno) e infine allo stadio San Siro di Milano (mercoledì 19 giugno).

La scaletta fino ad ora ipotizzata prevede l'apertura con "Castle on the Hill" e la chiusura con “Sing”, seguita da due probabili bis:

Castle on the Hill Eraser The A Team Don’t / New Man Dive Bloodstream I Don’t Care Tenerife Sea All of the Stars / Hearts Don’t Break Around Here / Kiss Me / Give Me Love Galway Girl Poor Wayfaring Stranger / I See Fire Thinking Out Loud Photograph Perfect Nancy Mulligan Sing Shapre of You You Need Me, I Don’t Neek You

Se così dovesse essere, non mancheranno di certo i brani più conosciuti e apprezzati della discografia del cantante, ma troveranno spazio anche pezzi più recenti, come “I Don’t Care”, incisa con Justin Bieber, e “Cross Me”, il prossimo singolo in uscita.

L'attesa per questi 3 concerti è alle stelle: basti pensare che i biglietti per le date di Roma e Milano sono sold out già da molto tempo. Mentre restano ancora disponibili soltanto alcuni biglietti per l'appuntamento di Firenze, che si terrà in occasione del Firenze Rocks 2019.

(Credits photo: Facebook/EdSheeranMusic)

