Fabio Rovazzi difende (con ironia) la fidanzata dagli haters

Fabio Rovazzi ha appena ufficializzato la storia d'amore con la sua nuova fiamma, e già ha dovuto difenderla dall'attacco degli haters.

La ragazza dai capelli azzurri che ha preso il posto della modella Karina Bezhenar al fianco del cantante è Kokeshi (al secolo Karen Rebecca Casiraghi), una youtuber 24enne conosciuta per i suoi video dal tono sarcastico e provocatorio.

Nei giorni scorsi Rovazzi ha postato una serie di foto e di video in compagnia della nuova fidanzata, con cui si sta godendo la prima vacanza insieme (ai Caraibi).

Ma tra scenari paradisiaci, romantici baci in piscina e candide spiagge deserte, non pochi hanno insinuato che la ragazza possa aver scelto il cantante non tanto per l'amore... quanto per i suoi soldi.

Così Rovazzi ha deciso di rispondere agli haters e lo ha fatto pubblicando una diretta: “La dovete smettere di dire che sta con me per i soldi". E lei di sottofondo aggiunge: “Amore, dov'è la tua American Express?”.

Rovazzi ha raccontato in una intervista al settimanale Chi di conoscere da tempo Karen, ma all'epoca erano entrambi fidanzati. Poi si sono ritrovati entrambi single e così "è scattato subito qualcosa di bello".

Di sicuro, ora che sono usciti allo scoperto, riceveremo spesso aggiornamenti da questa nuova coppia!

(Credits photo: Instagram/rovazzi)