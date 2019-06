Elisa lancia l'EP "Secret diaries" che anticipa la tournée

Dopo l'annuncio di un nuovo tour internazionale che partirà il prossimo autunno, Elisa sorprende i fan annunciando anche l'uscita di un nuovo EP dal titolo "Secret Diaries".

L'album, che contiene 4 brani inediti in inglese e la versione originale del brano "Con te mi sento così", anche questa in inglese. Ecco la tracklist ufficiale:

1. Felling this way

2. You don’t love me like I do

3. I don’t do neverminds

4. My America

5. A parallel world

L'EP uscirà il prossimo 7 giugno e sarà disponibile in digitale e in vinile, quest'ultima in edizione limitata e numerata che potrà essere pre-ordinata da venerdì.

La cantante annuncia l'uscita con grande entusiasmo con un post su Instagram: "Mega ultra felice di potervi dire che sta per uscire un EP con quattro canzoni nuove in inglese e una che avete sentito in Diari Aperti in italiano, ma che qui troverete nella sua versione originale in inglese. Sono brani fatti in casa, poco prodotti, non sono passati per molte mani e molti studi. Li ascolterete così come li ascolto io nelle mie cuffie quando sono ancora dei demo... Volevo condividerli così come sono, senza togliere e senza aggiungere niente alla realtà. Un altro piccolo grande sogno che si realizza, un nuovo contenitore magico dove potranno in futuro arrivarne altri".

Con Secret Diaries Elisa ha cominciato a distribuire la sua musica anche attraverso una personale playlist “in divenire” su Spotify.

Dopo l'uscita dell'EP, sarà la volta del tour. Ecco le date già annunciate:

25 Novembre 2019 - Torino, Pala Alpi Tour

27 novembre 2019 - Milano, Mediolanum Forum

9 dicembre 2019 - Bologna, Unipol Arena

12 dicembre 2019 - Firenze, Mandela Forum

17 dicembre 2019 - Roma, Palazzo dello Sport

(Credits photo: Insttagram/elisatoffoli)

Ascolta la nostra web radio dedicata ad Elisa!