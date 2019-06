Bianca Atzei, il nuovo singolo piace a Stefano Corti che però ironizza: “Ottimo per gli stitici”

Questo sembra essere un periodo d’oro per Bianca Atzei: la cantante, infatti, non solo ha trovato un nuovo amore, ossia Stefano Corti de Le Iene, ma sta continuando il suo percorso musicale ricco di tante novità.

Proprio ieri, infatti, la bella cantante ha pubblicato il nuovo singolo intitolato “La mia bocca”, un brano che si preannuncia essere una hit e che è stato subito accolto bene dai suoi fan, almeno a giudicare dai commenti positivi ricevuti sui social.

Tra i suoi fan c’è anche il suo nuovo compagno Stefano Corti che, però, in perfetto stile Iene, non ha perso occasione per prendere un po’ in giro Bianca, ironizzando proprio sulla sua nuova canzone: “Mi ha chiesto di ascoltare il brano e di dire cosa ne penso – ha scritto in una story – devo dire che è ottimo per gli stitici. A casa la metto a tutto volume perché mi sta sul c***o il vicino”. Ovviamente Stefano stava solo scherzando, non a caso ha aggiunto al suo messaggio anche alcune emoji, come la faccina che ride e le mani che formano un cuore.

