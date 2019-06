È Rihanna l’artista donna più ricca del mondo

Come ogni anno, Forbes ha pubblicato la “List of America's Richest Self-Made Women”, ossia l’elenco delle donne più ricche d’America nel momento presente.

L’anno scorso al primo posto c’era Diane Hendricks, CEO della ABC Supply e quest’anno è ancora lei a guidare la classifica con un capitale di 7 miliardi di dollari. A seguire ci sono altre grandi imprenditrici americane e poi, però, nella lista figurano anche i nomi di diverse artiste della musica.

Tra queste, la più ricca è Rihanna che si trova in 37esima posizione con guadagni pari a circa 600 milioni di dollari. La bella cantante ha battuto colleghe famose, come Madonna che si trova al 39esimo posto con 570 milioni di dollari, o come Céline Dion, 46esima con 450 milioni, e anche Beyoncé che, invece, è 51esima con 400 milioni.

Se Rihanna ha raggiunto questi risultati è anche perché da diverso tempo non guadagna più solo con la musica: la cantante, infatti, è anche un’attrice e soprattutto un’imprenditrice e ha una sua linea di moda, dedicata in particolare all’intimo. Di questi capi supersexy è lei stessa la testimonial e, tra l’altro, proprio in questi giorni ha pubblicato sui social alcune foto relative alla nuova collezione.

Visualizza questo post su Instagram The @savagexfenty June drop is coming tonight at midnight !! Un post condiviso da badgalriri (@badgalriri) in data: 31 Mag 2019 alle ore 6:33 PDT

Visualizza questo post su Instagram ⚡️⚡️ @savagexfenty’s new June drop!! OUT NOW! savagex.com Un post condiviso da badgalriri (@badgalriri) in data: 1 Giu 2019 alle ore 7:07 PDT

Ascolta la nostra web radio dedicata all'hip hop e all'R'n'B!