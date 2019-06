Gianni Morandi, il figlio Pietro rivela: "Non sono certo una vittima, ma la sua presenza è un peso"

Pietro (in arte Tredici Pietro), in una recente intervista rilasciata al settimanale Vanity Fair, ha parlato del complicato rapporto con il celebre papà, Gianni Morandi, e di cosa significhi per lui essere un "figlio d'arte".

Pietro ha 22 anni e la sua carriera musicale è ormai avviata, da quando si è fatto conoscere nel 2018. Anche se solo adesso sta per lanciare "Assurdo", il suo primo EP, su Youtube ha già raggiunto il milione di views.

“Essere figlio d’arte porta più vantaggi che problemi. Non sono certo una vittima, ma la sua presenze è un peso“. Così Pietro descrive il rapporto con Gianni Morandi e la difficoltà di dover continuamente competere con una figura "ingombrante" da cui il ragazzo vuole discostarsi. “Chi mi chiede di duettare con lui non ha capito niente“, sottolinea.

Pietro e suo padre appartengono a due generazioni diverse, ma sono anche due personalità completamente opposte.

Il trapper di "Pizza e Fichi" ammette di essere un privilegiato e di vivere nella villa dei genitori, ma dichiara anche la sua indipendenza: “Per il mio primo video ho speso 200 euro di tasca mia. Divido una Fiat con mia madre e non voglio regali. Così riesco a stare in pace con me stesso“.

(credits photo: Youtube/Tredici Pietro)